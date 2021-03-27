Edirne'de inşaat işçisi ev arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü
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Edirne'de inşaat işçisi ev arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de inşaat işçisi ev arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Edirne'de bir inşaat işçisi ev arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

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Edirne'de bir inşaat işçisi ev arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Şükrüpaşa Mahallesi 207. Sokak'taki bir apartın 6. katındaki dairede inşaat işçisi Kadir Şeker'in (30) cansız bedeniyle karşılaştı.

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Şeker'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 4 saatlik çalışmanın ardından cinayeti işleyen Özgür Y.'yi (43) Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yakaladı.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kadir Şeker ve Özgür Y.'nin ev arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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