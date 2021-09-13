Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
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Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Güncel

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı Edirne'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

EDİRNE - Edirne'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törende İstiklal ve İsmail Güner Ortaokulu öğrencileri de hazır bulundu.

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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