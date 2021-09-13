Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Edirne'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın anıta çelenk sunmasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Arpacı, eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri