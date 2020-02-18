Edirne'de ilk yardım eğitimi alan işitme engellilere sertifika verildi

18.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:02

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezinde, işaret dili tercümanlarının eşliğinde Temel İlk Yardım Eğitimi alan 12 işitme engelliye, sertifikaları verildi.

Valilikçe oluşturulan merkezde, "Bilinçli ve doğru ilk yardım hayat kurtarır" sloganıyla açılan kurs programına, Edirne

Sağırlar Kültür ve Aileleri Dayanışma Derneğinin üyeleri de katıldı.

İşaret dili tercümanlarının eşliğinde, teorik ve uygulamalı eğitim alan 12 işitme engelliye, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın katıldığı törenle sertifikaları verildi.

Törende ayrıca ilk yardım eğitimi alan kamu personeli ve vatandaşlardan oluşan 56 kişi de sertifikalarını aldı.

Vali Yardımcısı Uysal, burada yaptığı konuşmada, yılda 500 kişiye ilk yardım eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemine işaret eden Uysal, "Burada eğitim alanlar çevrelerine de ilk yardımı anlatacaklar. Çünkü insan hayatını kurtarmak için saniyeler çok önemli." dedi.

Edirne Sağırlar Kültür ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Şimşek ise bundan sonra hasta ve yaralılara müdahalede bulunabileceklerini ifade etti.

İşitme engelli Sevinç Bülbül, hayat kurtarmanın önemine değinerek, "Yardıma ihtiyacı olan birine bilinçli bir şekilde ilk yardım yapabileceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Sertifika törenine Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA