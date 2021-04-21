Edirne'de, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında eğitimler başladı
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Edirne'de, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında eğitimler başladı

Edirne'de, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında eğitimler başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında kamu çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerine AFAD koordinasyonunda yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Edirne'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında kamu çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerine AFAD koordinasyonunda yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, yaptığı yazılı açıklamada programın ilk gününde deprem ve heyelan riskleriyle ilgili çalışma yapıldığını, eğitimlerin sel-su baskını ve göç hareketliliğiyle ilgili riskler hakkında yapılacak çalışmayla devam edeceğini belirtti.

Altındal, afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama, risk yönetimine katılımı gerektiğini dile getirdi.

Altındal, Türkiye'de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında il afet risk azaltma planı hazırlık çalışmalarına başlandığını belirtti.

Hızlı kentleşme ve nüfus artışının sürdürülebilir planlama ve uygun arazi kullanım planları ile desteklenmediği takdirde şehirler ve yerleşimler için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Altındal, şunları kaydetti:

"Bu durum çoğunlukla; insanların, kıyı alanları, taşkın yatakları ya da stabil olmayan dik yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara yerleşmelerine yol açmaktadır. Niteliksiz yapılaşma bir başka büyük risk dinamiğidir. Kentlerimizin fiziki ve mekansal özellikleri, yaşayanların sosyo-ekonomik zarar görebilirliği, çevresel etkiler, kentlerin içinde bulunduğu karmaşık durumlar altında gelişen risk faktörlerinden bazılarıdır."

Bu faktörlerin herbirini göz önünde bulundurarak güvenli, eşit, dayanıklı, dirençli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye sahip olabilmek için stratejiler ve politikalar geliştirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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