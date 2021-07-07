Edirne'de "ikinci ürün ayçiçeği" üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe tohum dağıtıldı
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Edirne'de "ikinci ürün ayçiçeği" üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe tohum dağıtıldı

Edirne'de 'ikinci ürün ayçiçeği' üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe tohum dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretimi merkezlerinden Edirne'de, sulanabilir alanlarda ikinci ürün ayçiçeği alımının arttırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretimi merkezlerinden Edirne'de, sulanabilir alanlarda ikinci ürün ayçiçeği alımının arttırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında kent genelinde ikinci ürün olarak ayçiçeğinin yaygınlaştırılması amacıyla 67 çiftçiye 1460 dekar alanda ekilmek üzere, yüzde 50 hibeli 750 kilogram tohum dağıtıldı.

Üreticilere dağıtılan tohumlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katıldığı programla toprakla buluştu.

Bayazıt, programda yaptığı açıklamada, Edirne'de üretimin artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Tohumların ekimi yapıldı. Amacımız ülkemiz ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü karşılayan ilimizde sulanabilir alanlarda ikinci ürün ayçiçeği alarak üretimimizi artırmak. Üreticilerimize hayırlı ve bol bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Edirne'de 'ikinci ürün ayçiçeği' üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe tohum dağıtıldı
Edirne'de 'ikinci ürün ayçiçeği' üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe tohum dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de "ikinci ürün ayçiçeği" üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe tohum dağıtıldı - Haberler
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