Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu - Haberler

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Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

Edirne'de iki tırın karıştığı kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda trafikte aksama yaşandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki tırın karıştığı kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda trafikte aksama yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.T'nin kullandığı MS 29 DBC Romanya plakalı tır, aynı istikamette seyreden H.Y'nin idaresindeki 34 SU 1162 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda aksama yaşandı. Yoldan geçmek isteyen araçlar bir süre bekledi.

Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe açarak geçişleri sağladı. Karayolları ekipleri ise kazada tırdan yola dökülen parçaları temizledi.

Kaza tırlarda hasara neden oldu.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Türkiye, Edirne, Kaza, Güncel, Haberler

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