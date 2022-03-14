Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.C. idaresindeki 59 NB 1114 plakalı otomobil, Çobançeşme köyü yakınlarında H.K. kontrolündeki 22 RH 719 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Otomobil, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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