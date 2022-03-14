Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.C. idaresindeki 59 NB 1114 plakalı otomobil, Çobançeşme köyü yakınlarında H.K. kontrolündeki 22 RH 719 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel