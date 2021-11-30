Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gizemnur S'nin kullandığı 59 ACM 282 plakalı otomobil, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde, Gökhan B. idaresindeki 22 AS 519 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobiller, daha sonra köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada sürücü Gökhan B. ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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