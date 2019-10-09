Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

09.10.2019 18:30

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Cevat Atman idaresindeki 22 PG 102 plakalı otomobil, Enez Kavşağı'nda, Kerim Süvariler'in kullandığı 22 RL 673 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Atman ve Süvariler ile araçlarda bulunan Servet ve Narin Atman, Abdullah Meşekıran, Doğukan Özcan, Asibe Aygün ve Cemile Süvariler yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA