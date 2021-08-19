Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İddialara göre, Adnan L. idaresindeki 01 ELZ 44 plakalı Fiat marka otomobil, şehir merkezinde bulunan saraçhane kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 HP 214 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maddi hasar oluşan araçlar da çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mert Günok Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 23:31:25. #1.15#

title