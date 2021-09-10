Edirne'de iki öğretmen atık malzemelerden kütüphane oluşturdu

Edirne'de öğretmenler Serap Aksan Tosun ile Sevil Baştopçu, atık malzemeleri değerlendirerek çalıştıkları okula kütüphane kazandırdı.

Edirne'de öğretmenler Serap Aksan Tosun ile Sevil Baştopçu, atık malzemeleri değerlendirerek çalıştıkları okula kütüphane kazandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Serap ve Sevil öğretmenler, "Kütüphaneyle Aralanan Kapılar" projesini hayata geçirdi.

Öğretmenler bu kapsamda İpsala Aliço Pehlivan İlkokulu/Ortaokulunda salgın döneminde uzaktan eğitimden arta kalan boş zamanlarında ve tatillerinden kısarak atık malzemeler ile okulun deposunda bulunan eski eşyaları okullarına yeniden kazandırdı.

Kullanılmayan dersliği yenileyerek güzel bir kütüphane oluşturan öğretmenler, bu kütüphaneyi öğrenciler için yaşam merkezi haline getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci