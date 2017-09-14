Edirne'de İki Mahallenin Kavgasını Vali Tatlıya Bağladı

Edirne'de geçtiğimiz günlerde iki mahalle arasında çıkan kavgayı Edirne Valisi Günay Özdemir barışla sonlandırdı.



Edirne'de geçtiğimiz günlerde Gazimihal ve Menzilahır mahallelerinde yaşayan vatandaşlar arasında kavga çıkarak, havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanmıştı. Ertesi gün çıkan kavgaların ardından Edirne Valiliği önüne yürümek isteyen 150 kişilik grup, Vali Günay Özdemir ile görüşmek istemişti. Çevik Kuvvet ve polis ekipleri valilik binası yolunu kapatarak, grubu engellemişti. İki mahalle arasında yaşanan gerginliğin sona ermesi için harekete geçen Vali Özdemir, valilik binasında iki mahallenin muhtar ve mahalle temsilcilerini bir araya getirdi. Görüşmeye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdür Vekili İrfan Çubukçu ve bazı STK temsilcileri de katıldı. Barış toplantısının ardından iki mahallenin önde gelenleri el sıkışarak barıştı. - EDİRNE