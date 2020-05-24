Edirne'de iki gündür aranan kadın ölü bulundu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Jandarma ile Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kavakayazma köyüne 2 kilometre uzaklıkta sazlıklar arasında ceset buldu.

Cesedin Kavakayazma köyünde oğlu ile yaşayan ve iki gündür haber alınamayan Fatma Günay'a ait olduğu belirlendi.

Günay'ın cesedi incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA