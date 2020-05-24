Edirne'de iki gündür aranan kadın ölü bulundu
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Edirne'de iki gündür aranan kadın ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Edirne'de iki gündür aranan kadın ölü bulundu
24.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:33

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Jandarma ile Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kavakayazma köyüne 2 kilometre uzaklıkta sazlıklar arasında ceset buldu.

Cesedin Kavakayazma köyünde oğlu ile yaşayan ve iki gündür haber alınamayan Fatma Günay'a ait olduğu belirlendi.

Günay'ın cesedi incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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