Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmaları sırasında şüphelendikleri iki aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada toplam 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak A.Ç. ve C.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

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