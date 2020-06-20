Edirne'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. 700 Evler Konutları'nda yaşayan iki ailenin kadınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada F.Ü., H.C. ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan F.Ü., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, olayla ilgili V.D., M.Ü., İ.Ü. ve S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: DHA