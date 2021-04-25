Edirne'de iftardan sonra başlayan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Keşan ilçesinde ramazan nedeniyle iftardan sonra düzenlediği kan bağışı kampanyasına yoğun talep oldu.

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Keşan ilçesinde ramazan nedeniyle iftardan sonra düzenlediği kan bağışı kampanyasına yoğun talep oldu.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nce, Keşan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan TIR'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Ramazan nedeniyle iftar saatinden sonra başlayan ve saat 23.00'e kadar devam eden kampanyaya ilgi yoğun oldu. Kampanyanın bugün ve yarında aynı yer ve saatlerde devam edeceği kaydedildi.

'RAMAZAN BOYUNCA GECE ÇALIŞMALARI DA YÜRÜTÜYORUZ'Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görevli Dr. Erhan Aksoy, hem koronavirüs pandemisi hem de ramazan nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, "Bu dönemde özellikle stoklarımızdaki azalmayı önlemek adına kan bağışının önemi daha da artıyor. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum. Bağışladığınız 1 ünite kan 3 kişinin hayatının kurtulması anlamı taşıyor. Ramazan ayı süresince oruç tutan vatandaşlarımızı düşünerek gece çalışmaları da yürütüyoruz. Tüm Türkiye'de de olduğu gibi Trakya'da da kan bağışı kampanyalarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Halkımızdan duyarlılığı biraz daha artırmalarını bekliyoruz" dedi.'KAN BAĞIŞI YAPACAKLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK'Kan bağışı yapacak olanların hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını da ifade eden Aksoy, "İnternetten randevu alarak cep telefonlarına gelen SMS'leri göstermeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar. Kan bağışından sonra da kendilerine bağış evrakı veriyoruz. Ayrıca koronavirüs aşısı olmuş bağışçılarımızda aşının üzerinden 1 hafta geçtikten sonra gönül rahatlığıyla kan bağışı yapabilirler. Herkesi kan bağışına bekliyoruz" diye konuştu.'PANDEMİ OLMASI KAN VERMEYE ENGEL DEĞİL'Kan bağışında bulunan Serkan Girgin de, "Bugün oruçluydum. İftarımı yaptım ve geldim. Bu benim 20'nci bağışım. İlk defa Ramazan'a denk geldi. Şu anda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Kan vermenin milli vazife olduğunu düşünüyorum. Bir gün belki bizim de ihtiyacımız olacak. Pandemi olması kan vermeye engel değil. Pandemi sürecinde 5 kez kan bağışladım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi. AİLELER DE İLGİ GÖSTERDİKan bağışı kampanyasına aileler de ilgi gösterdi. Nuran ve Kenan Tunca çifti de Kızılay TIR'ına gelerek, kan bağışında bulundu. Nuran Tunca, kan vermenin sağlık açısından önemli olduğunu dile getiren, "Tüm sağlıklı insanları kan vermeye davet ediyoruz. İnsanların hayatını kurtarabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kenan Tunca ise "Bu 18'inci kan bağışım. Her 3 ayda bir eşimle birlikte bağış yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Hem sağlık açısından hem de hayat kurtarmak açısından çok önemli. İftarımızı yapıp geldik. Bir olumsuz etkisi de olmuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL