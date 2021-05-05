Edirne'de huzurevi sakinlerinin hareketliliklerini artırmak amacıyla tarımsal faaliyetler düzenleniyor
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Edirne'de huzurevi sakinlerinin hareketliliklerini artırmak amacıyla tarımsal faaliyetler düzenleniyor

Edirne'de huzurevi sakinlerinin hareketliliklerini artırmak amacıyla tarımsal faaliyetler düzenleniyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinde huzurevlerinde kalan yaşlılar, hareketliliği artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek için kaldıkları huzurevlerinin bahçelerinde meyve-sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinde huzurevlerinde kalan yaşlılar, hareketliliği artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek için kaldıkları huzurevlerinin bahçelerinde meyve-sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevlerinde kalan yaşlılar salgınla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde sokağa çıkamadıkları için huzurevlerinin bahçelerinde toprakla buluşuyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte toprakla buluşan yaşlılar, dönemine uygun meyve ve sebze ekimine başladı.

Yaşlıların salgın döneminde hareketliliğini arttırmak, aktif yaşlanmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, huzurevi sakinleri yaşlarına ve sağlık durumlarına uygun olacak şekilde bahçe düzenlemesi, meyve ve sebze ekimi, fidecilik çalışması faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Huzurevi sakinlerine yönelik planlanan toprak uğraşları, bahçe düzenlemeleri, ekim ve dikim faaliyetlerinin uygun koşulların sağladığı dönemlerde aktif olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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