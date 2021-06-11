Edirne'de huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
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Edirne'de huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı

Edirne'de huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşme süreciyle tedbirli şekilde dışarı çıkmaya başlayan huzurevi sakinleri Karaağaç Mahallesi'nde kiraz hasadına katıldı.

Edirne'de, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşme süreciyle tedbirli şekilde dışarı çıkmaya başlayan huzurevi sakinleri Karaağaç Mahallesi'nde kiraz hasadına katıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevleri sakinlerinin hareketliliğini artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek olunması için tarımsal faaliyetlere katılımları sağlanıyor.

Aktif Yaşlanma Projesi kapsamında Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu ile kiraz bahçesine giden yaşlılar, kiraz toplayıp keyifli zaman geçirdi.

Üretici Dinçer Kuruoğlu, huzurevi sakinlerine kiraz üretimini anlatıp, huzurevine kurulması planlanan meyve bahçesiyle ilgili bilgiler verdi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş da üretici Kuruoğlu ve mahalle muhtarı Agah Korkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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