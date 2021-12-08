Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti - Haberler
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Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti

Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de huzurevi sakinleri yaşamlarını sürdürdükleri huzurevindeki hobi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de huzurevi sakinleri yaşamlarını sürdürdükleri huzurevindeki hobi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi'nde hizmet alan yaşlılar, aktif yaşlanma faaliyetleri kapsamında huzurevine ait hobi bahçesinin bakımını yaptı, kışlık sebze ekimi için toprağı hazırladı.

Toprağın hazırlanmasından sonra 50 meyve fidanı, huzurevi sakinleri ve görevli personel tarafından toprak ile buluşturuldu.

Huzurevlerinde yer alan hobi bahçelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle yaşlıların hem fiziksel hem psikolojik sağlığına destek sağlanması amaçlanıyor.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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