Edirne'de huzurevi sakinleri ektikleri domateslerin hasadını gerçekleştirip kışlık salçalarını yaptılar
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Edirne'de huzurevi sakinleri ektikleri domateslerin hasadını gerçekleştirip kışlık salçalarını yaptılar

Edirne'de huzurevi sakinleri ektikleri domateslerin hasadını gerçekleştirip kışlık salçalarını yaptılar
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de huzurevi sakinleri bahar aylarında ekimini yaptıkları domateslerin hasadını gerçekleştirdikten sonra kışlık salçalarını yaptı.

Edirne'de huzurevi sakinleri bahar aylarında ekimini yaptıkları domateslerin hasadını gerçekleştirdikten sonra kışlık salçalarını yaptı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğünde hizmet alan yaşlılar, huzurevi bahçesinde kendi emekleri ile yetiştirdikleri domateslerin hasadında bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde huzurevleri sakinlerinin hareketliliğini artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek olunması için tarımsal faaliyetlere katılımları sağlanıyor.

Bu kapsamda bahar aylarında ekimi yapılan ve yaşlıların emekleriyle yetiştirilen domatesler tek tek toplandı.

Toplanan domatesler, yaşlıların hünerli ellerinde salça ve konserve yapılarak değerlendirildi.

Huzurevi sakinlerinin sağlık durumları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, meyvecilik, bahçecilik, kümes hayvanları yetiştiriciliği, el sanatları ve benzeri alanlarda çalışmalar gerçekleştirerek zamanlarını verimli değerlendirmeye yönelik etkinliklerin süreceği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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