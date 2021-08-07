Edirne'de hurdacılar için yeni toplama alanı oluşturulacak
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Edirne'de hurdacılar için yeni toplama alanı oluşturulacak

Edirne'de hurdacılar için yeni toplama alanı oluşturulacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güney Çevre Yolu üzerinde ve kentin farklı noktalarında bulunan hurdacıların bir araya toplanması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güney Çevre Yolu üzerinde ve kentin farklı noktalarında bulunan hurdacıların bir araya toplanması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurdacılarla ortak bir karar alarak depolama alanlarını uygun bir yere taşınmasının planlandığını ifade etti.

Güney Çevre Yolu'nun açılmasının ardından sanayi sitesi içindeki hurdacıların yol kenarında kaldığını anımsatan Gürkan, "62 yıldır açılmayan yol açılıyor, hurdacılar da yolun ortasında kalıyor. Onların da o anlamda bir kabahati yok." dedi.

Hurdacıların taşınması için planlamaların yapıldığını belirten Gürkan, belirlenen yerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından izin beklendiğini dile getirdi.

İznin ardından çalışmalara başlanacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Planları yapıldı, Bakanlıktan onay geldiğinde hurdacı arkadaşlarımızın tümünü, sadece Güney Çevre Yolu'ndaki değil şehrin içindeki hurdacıların hepsini bir yere toplayacağız. Hurdacılar alanı gibi bir alan oluşturacağız. Onay geldiği gibi, biz de gerekli tüm destekleri vereceğiz, onları mağdur etmeyeceğiz. Onların mevcut tapulu yerlerini de değerlendireceğiz, o anlamda onlara da bir desteğimiz söz konusu olacak. Ardından bir araya toplayacağız onları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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