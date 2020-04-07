Edirne'de hükümlüler günde 800 maske imal ediyor
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Edirne, Güncel

Edirne'de hükümlüler günde 800 maske imal ediyor

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.

07.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:28
Edirne'de hükümlüler günde 800 maske imal ediyor

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemli ihtiyaç haline gelen maske imalatına, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler de katkı sağlıyor.

Kurumdaki 6 hükümlü, oluşturulan atölyede günde 800 maske imal ediyor.

Üretilen maskeler etüv cihazında sterilize edildikten sonra, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımına sunulmak üzere paketleniyor.

Kaynak: AA

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