Edirne'de hırsızlık yaptığı otelin işletmecisi tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi
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Edirne'de hırsızlık yaptığı otelin işletmecisi tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi

Edirne'de hırsızlık yaptığı otelin işletmecisi tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otelden televizyon ve bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheli, yaklaşık 1,5 ay sonra otel sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otelden televizyon ve bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheli, yaklaşık 1,5 ay sonra otel sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaklaşık 1,5 ay önce Özgür Ötücü'ye ait bir otelden televizyon ve bir miktar para çaldığı ileri sürülen ve hakkında "hırsızlık" suçundan yakalama kararı bulunan H.D, Büyük Cami Mahallesi'nde otel sahibiyle karşılaştı.

Otel sahibi Ötücü, şüpheliyi yakalayarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınması için Keşan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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