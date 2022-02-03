Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı - Haberler
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Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evden 2 cep telefonu çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında çalınan cep telefonları ile 3,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Keşan ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

İstanbul, Edirne, Keşan, Güncel, Haber

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