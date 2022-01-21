Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Zaferiye Mahallesi'ndeki bir marketten 19 şişe içki çaldıkları, işyeri sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından dosyaları bulunan E.E. ve C.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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