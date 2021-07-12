Edirne'de haziranda 674 konut satıldı
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Edirne'de haziranda 674 konut satıldı

Edirne'de haziranda 674 konut satıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de haziran ayında 674 konutun satışı gerçekleşti.

Edirne'de haziran ayında 674 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 2021 yılı haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı. Edirne'de de 674 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşirken, serhat kenti en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 39. sırada yer aldı.

Satılan 674 konutun 220'si ilk satış, 454'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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