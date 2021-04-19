Edirne'de hayırsever iş adamı 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptıracak
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Edirne'de hayırsever iş adamı 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptıracak

Edirne'de hayırsever iş adamı 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptıracak
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesine hayırsever iş insanı tarafından 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptırılacak.

Edirne'nin Keşan ilçesine hayırsever iş insanı tarafından 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptırılacak.

Hayırsever iş insanı Tolga Mercan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret ederek Keşan'a yaptırılacak 112 Acil Sağlık İstasyonu yapım protokolünü imzaladı.

Programda İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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