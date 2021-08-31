Edirne'de hayatını kaybeden Kore Gazisi Bahattin Erginler son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Bahattin Erginler toprağa verildi.
Edirne'de 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Bahattin Erginler toprağa verildi.
Erginler'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ayşekadın Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erginler'in cenazesi Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Erginler'in ailesi, yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gaziler ve askeri yetkililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı