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Keşan, Güncel

Edirne'de "hayatı eve sığdıranlara" online pilates eğitimi veriliyor

Keşan Belediyesi, "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları zinde tutmak için her gün sosyal medyadan canlı pilates eğitimi yayınlıyor.

09.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:34
Edirne'de

Keşan Belediyesi, "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları zinde tutmak için her gün sosyal medyadan canlı pilates eğitimi yayınlıyor.

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için vatandaşların büyük çoğunluğu evinden dışarı çıkmıyor.

Keşan Belediyesi, evinde izole olan vatandaşları zinde tutmak için online pilates eğitimi başlattı.

Belediyenin spor koordinatörünün her gün 11.00-12.00 saatlerinde spor salonunda yaptığı eğitim, canlı olarak sosyal medyadan yayınlanıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyum ve salonlarda spor etkinliklerine ara verildiğini anımsattı.

Bu nedenle vatandaşları sağlıklı ve zinde tutmak için online spor etkinliği başlattıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de topyekün bir mücadele var. Tedbirleri ciddiyetle uyguluyoruz. Bu süreçte insanımızın moralinin yüksek olması gerektiğini de biliyoruz. Bağışıklık sistemimiz için hareketli olmamız gerekiyor. Hem vatandaşlarımıza moral veriyoruz hem de onların hareket etmelerini online pilates eğitimimizle sağlıyoruz."

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de her vatandaşın günde bir saat hareketli zaman geçirmesinin sağlık açısından önemli olduğunu, pandemi sona erene kadar online pilatese devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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