Edirne'de hasat edilen ilk buğday ticaret borsasında satıldı Edirne'de yetiştirilen sezonun ilk buğdayı Edirne Ticaret Borsasında (ETB) satıldı.

Edirne'de yetiştirilen sezonun ilk buğdayı Edirne Ticaret Borsasında (ETB) satıldı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, sezonun hasat edilen ilk buğdayı satış için borsaya getirildi.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışında, Büyükdöllük köyünden Rafet Kızılkan'a ait 3 ton buğday, Engin Zahirecilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kilogramı 2 lira 131 kuruştan alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, günün anısına üretici Kızılkan'a Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: AA