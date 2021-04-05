Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
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Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda şüpheli F.E'yi yakaladı.

Yapılan araştırmada şüphelinin "Devlerin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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