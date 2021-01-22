Edirne'de hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kovid-19 denetiminde yakalandı
22.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:45
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus, çevik ve trafik ekipleri, kentte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, maskesini düzgün takmayan ve mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı.
Saraçlar Caddesi'nde yunus ekipleri şüphe üzerine durdurduğu A.Y'nin kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğunu tespit etti.
Hükümlü, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci