Edirne'de hafif ticari araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ile bagaj bölümünde uzun namlulu silah bulundu.
Araçta bulunan M.A. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel