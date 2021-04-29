Edirne'de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.C'nin kullandığı 22 T 0198 plakalı taksi, Olin Kavşağı'nda M.A idaresindeki 34 ZF 4020 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri B.C ve M.A ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan D.Z yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
TAKSİM'DE TAKSİ ÇEKİCİDEN DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÇILGINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TAKSİ ÇEKİCİDEN DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÇILGINA DÖNDÜ
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Hadise Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 00:09:39. #1.14#

title