Edirne'de hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı
AA, İlker Gürel - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine giden Ş.T. idaresindeki 34 RS 5365 plakalı hafif ticari araç, Bahçeköy köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ş.T. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel