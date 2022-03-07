Edirne'de hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Edirne'de hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı

AA, İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine giden Ş.T. idaresindeki 34 RS 5365 plakalı hafif ticari araç, Bahçeköy köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Ş.T. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Çanakkale, Tragger, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

title