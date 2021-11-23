Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Edirne'de gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi yakınlarında R.Ç'nin idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Aramada gümrük kaçağı 82 şişe içki bulundu. Olayla ilgili R.Ç. gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bir depoya yapılan baskında da 7 bin 66 cinsel içerikli gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ürünlerin sahibi olduğu belirtilen G.Ö. ile depo sahibi O.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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