Edirne'de gümrük kaçağı eşya ve gıda malzemesi ele geçirildi

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta gümrük kaçağı bin 982 şişe parfüm, 1 ton 260 kilo örgü peynir, 448 çift spor ayakkabı, 259 giyim eşyası, 37 güneş gözlüğü ve 21 kadın el çantası ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta gümrük kaçağı bin 982 şişe parfüm, 1 ton 260 kilo örgü peynir, 448 çift spor ayakkabı, 259 giyim eşyası, 37 güneş gözlüğü ve 21 kadın el çantası ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan, Romanya'ya giden bir aracı şüphe üzerine durdurarak, arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı bin 982 şişe parfüm, 1 ton 260 kilo örgü peynir, 448 çift spor ayakkabı, 259 giyim eşyası, 37 güneş gözlüğü ve 21 kadın el çantası ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, araçta bulunan şüpheliler hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL