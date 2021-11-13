Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.Ö'nün evinde arama yaptı.
Aramada farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Ürünlere mahkeme kararıyla el konulurken şüpheliler G.Ö ve O.M, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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