Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.Ö'nün evinde arama yaptı.

Aramada farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Ürünlere mahkeme kararıyla el konulurken şüpheliler G.Ö ve O.M, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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