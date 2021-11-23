'EDİRNE'DE GRAMAJI DÜŞÜRÜLEN EKMEĞE 'GİZLİ ZAM' YAPILDI'

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de fırıncılar ekmeğin girdi maliyetinin artması gerekçe gösterip, 2 liradan sattıkları 250 gram ekmeğin gramajını 200 grama düşürüp satmaya başladı. Ekmeğin fiyatını belirleyen Edirne Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Kemal Cingöz, 8 lira 70 kuruştan satılan ekmeğin kilosunu 10 liraya çıkardıklarını bu yüzden fırıncıların ekmeğin gramajını düşürüp satmalarını uygun bulduklarını söyledi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, kendilerine bağlı fırınlarda ekmeğe zam kararı çıkmadığını gramajı düşürülüp gizli zam yaparak ekmek satan fırıncıların denetlenip cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'de ekmek fiyatlarına zam geleceği yönündeki tartışmalar devam ederken, Edirne'de Esnaf ve Sanatlar Odası'na kayıtlı fırıncılar ekmeğin girdi maliyetini gerekçe gösterip, 250 gram 2 liradan sattıkları ekmeği gramajını 200'e düşürüp aynı fiyattan satmaya başladı. Kentte Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırınlarda ise yeni bir fiyat tarifesi henüz belirlenmedi. Ancak, odaya kayıtlı fırıncılar da diğer fırıncılar gibi ekmeğin gramajını düşürdü.

'KANUN TANIMADAN ZAM YAPTILAR

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, ekmeğe her hangi bir zam yapmadıklarını ve fırıncılar tarafından gramajı düşürülen ekmeğe gizli zam yapıldığını söyledi. Zıpkınkurt, "Edirne'de ekmek fiyatlarına gizli zam yapıldı ancak odamızın verdiği zamlı bir tarife yok. Bugünkü verilen tarife esnaf odası tarafından verilen bir tarife, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilmiş zamlı tarife fiyatı yok. Dolayısıyla ekmekte tarifesiz fiyattan satışları devam ediyor. Arkadaşların kendilerini uyardık, bunun sonuçlarına katlanırsınız cezai yaptırımları var, yapmayın tarifenizi aldıktan sonra zammınızı uygulayın diye ama maalesef ki birileri tarafından korunuyor arkadaşlar onun içinde kanun tanımadan zamlarını yaptı arkadaşlar. Esnaf odası ile ortak çalışma yapıp tarifeyi belirlememiz gerekiyordu ama onlar fiyatı belirledi ve ekmeğin kilosunu 10 liraya çıkardı. Ekmeğin gramajını düşürülmesi ekmeğin kalitesini bozarak erken bayatlamasına neden oluyor.Tüketici bu durumda mağdur ediliyor" dedi.

'EKMEĞİN KİLOSUNU 10 TL YAPTIK'

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Cingöz, ekmeğin kilosunu 8 lira 70 kuruştan 10 liraya çıkardıklarını belirterek, fırıncıların gramajını düşürüp 2 liradan satılan ekmeğin uygun ve yasal olduğunu söyledi. Ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirten Cingöz, "Edirne'de, şu anda 200 gram ekmeğin fiyatı 2 TL, ama isteyen arkadaşlar 250 gram ekmeği 2 lira 50 kuruştan satabilir. Ekmeğin kilogram fiyatı 10 TL. İsteyen 200 gram ekmeği 2 liradan isteyen fırın ise 250 gram ekmeği 2 lira 50 kuruştan satabilir. Benim gözlemlerimde fırıncılar 200 gram ekmeği 2 liradan satıyor. Ticaret odası daha zam kararı vermedi, neden vermediklerini de bilmiyorum. Edirne'de bize 56 ekmek fırın ekmeği 2 lira 50 kuruştan zamlı olarak sata bilir. Ekmeğin maliyeti artığı için biz yaklaşık 2 hafta önce 8 lira 70 kuruştan satılan ekmeğin kilosunu 10 liraya çıkardık."diye konuştu.

'ARTAN MALİYETLERDEN DOLAYI GRAMAJI DÜŞÜRDÜK'

Edirne'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı fırıncı esnaflarından Hürşit Bostan, artan girdi maliyetlerinden dolayı ekmeğin gramajını düşürdüklerini belirterek, "Ekmeğin gramajını düşürdük bu şekilde satıyoruz. Ama bu fiyatta kurtarmıyor. Ekmeğe zam aldığımızda unun çuvalı 130-140 arasıydı şu anda 300-310 civarında. ve zamlar durmuyor devam ediyor. Biz zam yapmadık ekmeğin gramajını düşürdük ama yılbaşına kadar tekrar ekmeğin gramajını yükseltip tekrar zam almamız gerek yoksa kurtarmıyor" dedi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırıncılardan Yunus Uğurlu ise maliyetlerin arttığını belirterek,

"Bağlı olduğumuz odadan bir tarife açıklanmadı. Bizde artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam yapmak zorunda kaldık. Her üründe olduğu gibi bizde gramajını düşürdüğümüz ekmeğin fiyatını 2 liradan satmaya başladık. Ekmeğin maliyetlerine çok zam geldi" diye konuştu.

'GRAMAJI DÜŞÜRÜP GİZLİ ZAM YAPTILAR'

Edirne'de yaşayan Okan Cüzdan, "Çok kötü bir durum. En ucuz olan ekmeğin gramajının düşürülmesi çok üzücü. Dolar ve euro artınca fırıncı arkadaşlar da elinde olmadan zam yapmak zorunda kalıyor. Gramaj düşmesin ve makul bir zam yapılsın daha iyi olur bence" dedi. Celal Koç ise, "Ekmeğe zam bekleniyordu bence bu durumda anormal bir durum yok. Bu gramaj düşürülmesine gizli zam denir. Bence gramajını düşüreceklerine 25 kuruş zam yapsalardı daha iyi olurdu. Hiç olmazsa biz zam geldiğini bilirdik. Şimdi bu durumda kötü niyetli insanlar da çıkacak. 200 grama düştüyse 180 gram yapacak. Standardı bozacak bu durum. Bırakın 230 gram kalsın ama ekmekten 2.5 lira al" diye konuştu.