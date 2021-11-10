Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı - Haberler
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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vergi müfettişi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vergi müfettişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan U.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da görevli vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 5 gün önce gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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