Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, öğretmenlikten ihraç edilen M.A'nın evine gitti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış

FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış

 Çok güzel hareketler bunlar! Belediye başkanı, makam aracını öğrencilerin emrine verdi

Çok güzel hareketler bunlar! Belediye başkanı, makam aracını öğrencilerin emrine verdi

 Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title