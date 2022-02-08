Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı - Haberler
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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı

Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan akademisyen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Edirne, Polis, Güncel, Haber

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