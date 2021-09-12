Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri