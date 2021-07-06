Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin