Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü
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Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

14.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:06
Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü

'de saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin azalması, küçük çaplı trafik kazalarına neden oldu. ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

Sis ve soğuk nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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