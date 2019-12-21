21.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:11

Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği tarafından Edirne'de görev yapan Kalorifer Ateşleyicilerine eğitim verildi.



Merkezi Isınma Sistemi Kalorifer Ateşleyici Eğitimi, MMO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, "Birkaç gündür, Edirne sisli bir havaya sahip. Nefes alınmayacak bir hava var. Bu konuda apartman yöneticilerinin ve Kalorifer Ateşleyicilerinin sorumluluğu büyük. Biraz sonra Edirne Belediyesi ve Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetkili arkadaşlarımız kendi kurumlarının üzerine düşen sorumluluğu anlatacaklar. Az yakıtla ısınmak, çevreyi bir o kadar az kirletir. Önümüzdeki günlerde enerjiden tasarruf ile ilgili farklı seminerler de düzenlenecek. Duyurularımızı daha etkin bir şekilde yapmayı planlayacağız. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Arkadaşlarımız bugün burada yalıtımın önemini de vurgulayacaklar. Seminerin verimli geçmesini diliyorum" dedi.



Edirne Belediyesi Çevre Mühendisi Murat Yavuz'da hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak olan tedbirler hakkında bilgi verdi. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takması gerektiğini belirten Çevre Mühendisi Murat Yavuz, "Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanmalıyız. Kaçak kömür kullanmamalıyız. Kalorifer kazanlarının bakımını periyodik, haftalık, aylık ve yıllık olarak sürekli yapmalıyız. Edirne Belediyesi olarak Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi, tesis vb. işletmelerden kaynaklı kalorifer kazanı şikayetleri değerlendirmektedir" diye konuştu.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün kazan dairelerinin denetim akışı hakkında bilgi veren Edirne Belediyesi çevre mühendisi Murat Yavuz, "Kazanın Haftalık, Aylık ve Yıllık Periyodik Bakımları yapılmış mı? Kazan dairesinin baca temizliği yapılmış mı? Kazan dairesinin havalandırılması mevcut mu? Kazan yakma Talimatı mevcut mu? Yakma saati ve yakma tekniğine riayet ediyor mu? Kömür boş torbalarını biriktirerek kömür satıcına teslim ediyor mu? 2019/95 no.lu İl Mahalli Çevre Kurul Kararı Satış İzin ve Uygunluk İzin Belgesi mevcut kömür kullanıyor mu? Kazan Dairesinde kömür kullanımı esnasında SO2 parametresinin azalımı için kireç kullanımı mevcut mu? (100 kg kömür başına en az 4 kg kireç) Kömür kullanımı sonucu ortaya çıkan cüruflar Belediyenin göstermiş olduğu yerde bertaraf ediliyor mu? Bu konular denetlenmektedir. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce merkezi ısıtma kalorifer sistemi bulunan apartman veya site yönetici ve kalorifercilerin kontrolleri her yıl rutin olarak yapılmakta, kazan daireleri denetimlerinde Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına istinaden satış izin belgesi, kömür uygunluk izin belgesi, kazan yakma talimatnamesi, kalorifer kazanı ve baca bakımını gösteren fatura veya gider makbuzu, uygun yakma yöntemi ve ateşçilere ait ateşçi belgeleri kontrolleri yapılmakta, olumsuz görülen yerler için tespit tutanağı tanzim edilmekte; gerekli hallerde süre verilip eksiklerinin tamamlatılması sağlanmaktadır" dedi.



Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Yener Taş ve MMO Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu da eğitim de sunum yaparak; katılımcıları bilgilendirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA