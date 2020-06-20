Edirne'de gölette 109 kilo yayın balığı yakalandı
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Edirne'de gölette 109 kilo yayın balığı yakalandı

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Sergen ve Eren Zabtiye, kardeşler, gölette 2,5 metre uzunluğunda, 109 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Edirne'de gölette 109 kilo yayın balığı yakalandı
20.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:27

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Sergen ve Eren Zabtiye, kardeşler, gölette 2,5 metre uzunluğunda, 109 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Süloğlu'nun baraj göletinde balık avlamaya giden Sergen Zabtiye ile kardeşi Eren Zabtiye'nin attıkları ağ ile yaklaşık 2.5 metre uzunluk ve 109 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Büyük balığı ağalarında gören kardeşler, şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının da desteğiyle balığı 45 dakikada karaya çıkarıp, evlerine götürdü. Yakalanan balığın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan kardeşler, beğeni aldı. Zabtiye kardeşler, balığı restoranlara satacaklarını söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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