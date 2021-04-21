Edirne'de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
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Edirne'de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu

Edirne'de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, renk cümbüşü ile görenleri büyüledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, renk cümbüşü ile görenleri büyüledi.

Keşan'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle şehir merkezinde ortaya çıkan gökkuşağı, görenlere doyumsuz bir manzara sundu. Eşsiz renkleriyle büyüleyen gökkuşağını görenler, o anları telefonlarıyla kaydetti.


Edirne'de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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