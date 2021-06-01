Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte yağışın gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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